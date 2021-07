F.1: Verstappen vola nelle libere in Austria, bene le Ferrari (Di venerdì 2 luglio 2021) Leclerc 2° e Sainz 3°, poi Bottas, soltanto 7° Hamilton SPIELBERG (Austria) - Max Verstappen è il più veloce nella prima sessione di libere del Gran Premio di Austria. Il pilota Red Bull, vincitore ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 2 luglio 2021) Leclerc 2° e Sainz 3°, poi Bottas, soltanto 7° Hamilton SPIELBERG () - Maxè il più veloce nella prima sessione didel Gran Premio di. Il pilota Red Bull, vincitore ...

Advertising

Italpress : F.1: Verstappen vola nelle libere in Austria, bene le Ferrari - Tomx9Xd : RT @F1Daviderusso: #AustrianGP e il mio primo pensiero vola subito a questa sfida #F12019 ?? #Goodtimes #Leclerc vs #Verstappen ?? #F1 http… - martyclerc : RT @F1Daviderusso: #AustrianGP e il mio primo pensiero vola subito a questa sfida #F12019 ?? #Goodtimes #Leclerc vs #Verstappen ?? #F1 http… - MARCO196913 : RT @F1Daviderusso: #AustrianGP e il mio primo pensiero vola subito a questa sfida #F12019 ?? #Goodtimes #Leclerc vs #Verstappen ?? #F1 http… - EttoreSalvato : RT @F1Daviderusso: #AustrianGP e il mio primo pensiero vola subito a questa sfida #F12019 ?? #Goodtimes #Leclerc vs #Verstappen ?? #F1 http… -