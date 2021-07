Europeo finito per Spinazzola: svelata l’entità dell’infortunio (Di venerdì 2 luglio 2021) Come raccolto da Sky Sport, Spinazzola si sarebbe rotto il tendine d’Achille. Bruttissimo infortunio per il terzino. L’Italia ha battuto 1-2 il Belgio grazie alle reti di Barella ed Insigne e si è qualificata per la semifinale dell’Europeo dove incontrerà la Spagna di Luis Enrique. Gli azzurri hanno sofferto, ma hanno giocato benissimo per tutta Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 2 luglio 2021) Come raccolto da Sky Sport,si sarebbe rotto il tendine d’Achille. Bruttissimo infortunio per il terzino. L’Italia ha battuto 1-2 il Belgio grazie alle reti di Barella ed Insigne e si è qualificata per la semifinale dell’dove incontrerà la Spagna di Luis Enrique. Gli azzurri hanno sofferto, ma hanno giocato benissimo per tutta Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

