Europei | Verratti | ' vittoria meritata | ora si fa festa poi penseremo alla Spagna'

(Di venerdì 2 luglio 2021) Monaco, 2 lug. - (Adnkronos) - "Siamo felici perché lavoriamo tanto per raggiungere questi obiettivi. Oggi il nostro obiettivo era arrivare in semifinale, incontravano una grande squadra e ci siamo giocati la partita a viso aperto. Abbiamo meritato questa". Così il centrocampista dell'Italia Marcodopo laper 2-1 sul Belgio che qualifica gli azzurrisemifinale dell'Europeo. Che cliente è stato De Bruyne? "Kevin è un giocatore fantastico che sta dimostrando di essere uno dei più forti nel suo ruolo -aggiunge il giocatore del Psg a Rai Sport-. Abbiamo pressato alto e non abbiamo fatto ...

... vincere gli. Già, perché quello che ha dimostrato l'Italia nel match vinto contro il ... trottolino Barella si inserisce tra le linee pur non essendo plateale,e Jorginho danno le ...L'Italia sa soffrire, ma intanto cambia pelle, un po' per scelta e un po' per necessità, esconoe Immobile, dentro Cristante e Belotti; poi abbandona anche Spinazzola (entra Emerson Palmieri)...Condividi questo articolo:Monaco, 2 lug. – (Adnkronos) – “Siamo felici perché lavoriamo tanto per raggiungere questi obiettivi. Oggi il nostro obiettivo era arrivare in semifinale, incontravano una gr ...Alla Fußball Arena di Monaco, al termine di una partita tra le più belle ed emozionanti dai Mondiali 2006 ad oggi, l’Italia batte 2-1 il Belgio e si guadagna la semifinale di Euro 2020, dove troverà l ...