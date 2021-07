Europei: Uefa, Insigne star of the match di Belgio-Italia (Di venerdì 2 luglio 2021) Monaco, 2 lug. - (Adnkronos) - Il numero 10 azzurro, Lorenzo Insigne, si aggiudica il premio 'star of The match' dell'Uefa per il match Italia-Belgio dei quarti di finale dell'Europeo vinto 2-1 dai ragazzi di Mancini che si qualificano alla semifinale. L'attaccante napoletano ha segnato il gol del 2-0. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) Monaco, 2 lug. - (Adnkronos) - Il numero 10 azzurro, Lorenzo, si aggiudica il premio 'of The' dell'per ildei quarti di finale dell'Europeo vinto 2-1 dai ragazzi di Mancini che si qualificano alla semifinale. L'attaccante napoletano ha segnato il gol del 2-0.

