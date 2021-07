Europei | Southgate | Olimpico bello anche senza nostri tifosi

(Di venerdì 2 luglio 2021) "Domani ci saranno pochiinglesi, ma abbiamo già avuto l'esperienza di giocare a porte chiuse. Serviranno tanti leader, e noi li abbiamo. L'atmosfera non importa molto, l'è molto...

Advertising

sportli26181512 : Shevchenko prova a fare lo sgambetto all'Inghilterra: 'Ucraina, credici': Shevchenko prova a fare lo sgambetto all'… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Europei: l'Inghilterra punta dritto alla semifinale La squadra di Southgate vuole tornare sul terreno di Wembley - IlCuoioedi : Agli #Europei del 1996, tra Inghilterra e Germania era finita in modo diverso. Con l'attuale ct inglese Southgate p… - RaiSport : ?? #lepagelle Promosse l'#Italia e l'#Inghilterra di #Southgate Bocciate #Germania, #Francia e #Portogallo Guarda… - raspa90 : RT @repubblica: L'Inghilterra blindata, una rivoluzione nel segno di Southgate -

Ultime Notizie dalla rete : Europei Southgate

ANSA Nuova Europa

Così il ct dell'Inghilterra Gareth, alla vigilia del quarto di finale di domani contro l'Ucraina in un Olimpico di Roma che rischia di presentarsi ostile agli inglesi a causa del divieto di ...Nonostante tutto, però, Garethè stato un elemento importantissimo per i Tre Leoni, avendo partecipato a duee un Mondiale: in totale, l'ex difensore ha giocato 57 partite, con 2 ..."Domani ci saranno pochi tifosi inglesi, ma abbiamo già avuto l'esperienza di giocare a porte chiuse. Serviranno tanti leader, e noi li abbiamo. (ANSA) ...Formazioni ufficiali Belgio-Italia Belgio: Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Witsel, T. Hazard; Mertens, Lukaku, Carrasco. Ct: Martinez.