Europei: Salvini, 'andiamo a Londra, grandi ragazzi' (Di venerdì 2 luglio 2021) Roma, 2 lug. (Adnkronos) - "andiamo a Londra, grandi ragazzi". Ad affermarlo in un tweet è il leader della Lega, Matteo Salvini commentando la vittoria dell'Italia contro il Belgio che porta gli azzurri in semifinale dell'Europeo. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) Roma, 2 lug. (Adnkronos) - "". Ad affermarlo in un tweet è il leader della Lega, Matteocommentando la vittoria dell'Italia contro il Belgio che porta gli azzurri in semifinale dell'Europeo.

Advertising

Corriere : L’alleanza dei sovranisti europei: firmano Salvini, Meloni, Le Pen e Orban «contro la tecnocrazia Ue» - ilriformista : Salvini e Meloni firmano il manifesto dei sovranisti europei, ma il ‘Capitano’ in Italia poche ore prima ‘candidava… - EnricoLetta : Oggi il bivio è apparso in tutta la sua chiarezza. Da una parte i valori europei di tolleranza e libertà. Dall’altr… - giomo2 : RT @davcarretta: Tanto per capirci questa è la roba che tiene uniti i 16 partiti della sedicente “Carta dei valori europei” di Orban, Le Pe… - aristidearista2 : #grande#italia ma quella del calcio perché oggi nello stesso giorno Salvini e Meloni hanno firmato con Orban e altr… -