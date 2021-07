Europei: Roma, murales in stile fascista,"resta in piedi Italia" (Di venerdì 2 luglio 2021) La notte scorsa attivisti del Blocco Studentesco, il movimento scolastico di Casapound, hanno modificato il murales dell'artista Harry Greb sostituendo il giocatore azzurro inginocchiato per il Black ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 2 luglio 2021) La notte scorsa attivisti del Blocco Studentesco, il movimento scolastico di Casapound, hanno modificato ildell'artista Harry Greb sostituendo il giocatore azzurro inginocchiato per il Black ...

Advertising

Mov5Stelle : Roma è pronta ad ospitare la finale degli Europei di calcio. Siamo stati molto prudenti, abbiamo riportato il pubbl… - fattoquotidiano : Dall'epoca di Margaret Thatcher ad oggi, gli Stati europei hanno ingaggiato una vera competizione per 'sollevare'… - federicocitti : I murales quelli belli #iononminginocchio ?????? - Frab451 : RT @PensareMigrante: ????#OPENIGHT #vaccini #Roma Per Stranieri Temporaneamente Presenti (STP),cittadini europei non iscritti (ENI),PRIVI DI… - aricasoni : RT @byoblu: Per accedere alle partite degli europei che si disputano allo stadio Olimpico di Roma, la @FIGC pone la condizione del possesso… -