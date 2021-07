Europei: Renzi, 'abbraccio Mancini-Vialli ci riporta a normalità' (Di venerdì 2 luglio 2021) Roma, 2 lug. (Adnkronos) - "Oggi siamo tutti con la testa al Belgio. La nostra nazionale di calcio ha vinto con il sudore e la fatica un match durissimo contro l'Austria. Che questi Europei non siano proprio una passeggiata di salute per le Big lo hanno scoperto a proprie spese Francia, Olanda, Germania, Portogallo. Dispiace, ovviamente, eccome se dispiace. Stanotte arriva il Belgio, durissima sfida, ma possiamo farcela: Forza Azzurri! Con un pensiero particolare a una scena vista l'altra sera in TV". Lo scrive Matteo Renzi nella enews. "Dopo i gol di Chiesa e Pessina, le telecamere hanno mostrato un bellissimo doppio abbraccio tra il CT ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) Roma, 2 lug. (Adnkronos) - "Oggi siamo tutti con la testa al Belgio. La nostra nazionale di calcio ha vinto con il sudore e la fatica un match durissimo contro l'Austria. Che questinon siano proprio una passeggiata di salute per le Big lo hanno scoperto a proprie spese Francia, Olanda, Germania, Portogallo. Dispiace, ovviamente, eccome se dispiace. Stanotte arriva il Belgio, durissima sfida, ma possiamo farcela: Forza Azzurri! Con un pensiero particolare a una scena vista l'altra sera in TV". Lo scrive Matteonella enews. "Dopo i gol di Chiesa e Pessina, le telecamere hanno mostrato un bellissimo doppiotra il CT ...

