Europei: Italia batte il Belgio 2 a 1, è semifinale con la Spagna (Di venerdì 2 luglio 2021) L’Italia torna a Wembley dove giocherà la semifinale contro la Spagna. Gli azzurri hanno giocato una partita bellissima contro un Belgio molto aggressivo. In vantaggio per 2 a 1 nei primi 45 minuti di gioco, il secondo tempo è stato tutto per l’Italia vicinissima al tris con Spinazzola che si è inserito benissimo da sinistra ma il pallone è andato fuori. Al 57esimo Jorginho ha chiesto un rigore per atterramento non ravvisato dall’arbitro. Al 70esimo il Belgio butta dentro Mertens e Chadli ma la partita di quest’ultimo dura pochissimo perché si fa male e al 74simo viene sostituito da Praet. ... Leggi su tpi (Di venerdì 2 luglio 2021) L’torna a Wembley dove giocherà lacontro la. Gli azzurri hanno giocato una partita bellissima contro unmolto aggressivo. In vantaggio per 2 a 1 nei primi 45 minuti di gioco, il secondo tempo è stato tutto per l’vicinissima al tris con Spinazzola che si è inserito benissimo da sinistra ma il pallone è andato fuori. Al 57esimo Jorginho ha chiesto un rigore per atterramento non ravvisato dall’arbitro. Al 70esimo ilbutta dentro Mertens e Chadli ma la partita di quest’ultimo dura pochissimo perché si fa male e al 74simo viene sostituito da Praet. ...

