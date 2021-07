Europei: Insigne, 'continuiamo così e ci toglieremo belle soddisfazioni' (Di venerdì 2 luglio 2021) Monaco, 2 lug. - (Adnkronos) - "Il premio è una bella soddisfazione, ma sono contento per la vittoria e per la semifinale. Soffriamo sempre da squadra, dobbiamo continuare così perché ci possiamo togliere grandi soddisfazioni”. così Lorenzo Insigne premiato come miglior giocatore nella vittoria per 2-1 dell'Italia sul Belgio che qualifica gli azzurri alla semifinale dell'Europeo. Il gol? “Ho puntato Tielemans che era ammonito. È stato un grande gol ma merito dei compagni che mi aiutano e danno fiducia”, sottolinea Insigne a Rai Sport. Cosa vi ha detto Mancini all'intervallo? “Ci ha detto di stare ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) Monaco, 2 lug. - (Adnkronos) - "Il premio è una bella soddisfazione, ma sono contento per la vittoria e per la semifinale. Soffriamo sempre da squadra, dobbiamo continuareperché ci possiamo togliere grandi”.Lorenzopremiato come miglior giocatore nella vittoria per 2-1 dell'Italia sul Belgio che qualifica gli azzurri alla semifinale dell'Europeo. Il gol? “Ho puntato Tielemans che era ammonito. È stato un grande gol ma merito dei compagni che mi aiutano e danno fiducia”, sottolineaa Rai Sport. Cosa vi ha detto Mancini all'intervallo? “Ci ha detto di stare ...

