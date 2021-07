Europei, il murale fascista di CasaPound contro gli Azzurri in ginocchio: “Resta in piedi Italia” (Di venerdì 2 luglio 2021) Gli attivisti del movimento scolastico di CasaPound “Blocco Studentesco” hanno modificato il murale contro il razzismo dell’artista Harry Greb sostituendo il giocatore azzurro inginocchiato per il Black Lives Matter con il manifesto in stile fascista dei Mondiali di Italia ’34 che rappresentava invece un calciatore in piedi e il braccio teso. Ad accompagnare l’immagine anche la scritta “Resta in piedi, Italia”. Il fatto è avvenuto la notte scorsa a Roma. “Abbiamo seguito il consiglio dell’artista – scrivono i ragazzi del Blocco Studentesco ... Leggi su tpi (Di venerdì 2 luglio 2021) Gli attivisti del movimento scolastico di“Blocco Studentesco” hanno modificato ilil razzismo dell’artista Harry Greb sostituendo il giocatore azzurro inginocchiato per il Black Lives Matter con il manifesto in stiledei Mondiali di’34 che rappresentava invece un calciatore ine il braccio teso. Ad accompagnare l’immagine anche la scritta “in”. Il fatto è avvenuto la notte scorsa a Roma. “Abbiamo seguito il consiglio dell’artista – scrivono i ragazzi del Blocco Studentesco ...

