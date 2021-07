Europei, i tifosi italiani e belgi invadono le strade di Monaco prima della partita – Video (Di venerdì 2 luglio 2021) Cori e sfottò con i nomi di Immobile e Lukaku e maglie rosse e blu. I tifosi di Italia e belgio hanno invaso le strade di Monaco di Baviera in attesa della partita Italia-belgio dei quarti di finale di Euro 2020. Incrociarsi tra Marienplatz e le altre strade centrali di Monaco è stato praticamente inevitabile. L’Allianz Arena attende di ospitare circa 14.500 tifosi e di questi circa 10mila dovrebbero essere italiani. Per entrare nello stadio sarà necessario effettuare un tampone o presentare un ... Leggi su cityroma (Di venerdì 2 luglio 2021) Cori e sfottò con i nomi di Immobile e Lukaku e maglie rosse e blu. Idi Italia eo hanno invaso ledidi Baviera in attesaItalia-o dei quarti di finale di Euro 2020. Incrociarsi tra Marienplatz e le altrecentrali diè stato praticamente inevitabile. L’Allianz Arena attende di ospitare circa 14.500e di questi circa 10mila dovrebbero essere. Per entrare nello stadio sarà necessario effettuare un tampone o presentare un ...

