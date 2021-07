Europei | Donnarumma | ' gruppo straordinario | non molliamo niente e ora ce la giochiamo'

(Di venerdì 2 luglio 2021) Monaco, 2 lug. - (Adnkronos) - “La partita era interminabile. Siamo un, non, ce lo meritiamo tutto e oraci la semifinale, piano piano verso il nostro obiettivo". Così il portiere dell'Italia, Gigio, dopo la vittoria per 2-1 sul Belgio che qualifica gli azzurri alla semifinale dell'Europeo. Il 22enne napoletano è stato tra i grandi protagonisti della partita. "Io cerco sempre di dare sempre il massimo, sono emozionato, è la mia prima competizione importante e il mio obiettivo era andare il più avanti possibile con questa maglia. ...

Le pagelle, i voti e il tabellino di Italia - Belgio, match dei quarti di finale degli2020. Le reti di Barella e Insigne nel primo tempo permettono agli azzurri di conquistare il ......L'Italia vola in semifinale ai campionatiper la quinta volta nella sua storia. All'Allianz Arena di Monaco di Baviera gli azzurri ... Arriva però il miracolo di, che chiude lo ...Così il portiere dell'Italia, Gigio Donnarumma, dopo la vittoria per 2-1 sul Belgio che qualifica gli azzurri alla semifinale dell'Europeo. Il 22enne napoletano è stato tra i grandi protagonisti della ...Mancini e Vialli si abbracciano all'Allianz Stadium di Monaco di Baviera. E in Italia si scatenano i caroselli di auto, risposta gioiosa anche alla pandemia. Azzurri in semifinale dopio una grande vit ...