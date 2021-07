Europei | da Barletta a Monaco | di tutto per seguire l' Italia

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Europei Barletta

Agenzia ANSA

Da Bari a Verona in aereo, poi con un'auto a noleggio fino a Monaco di Baviera. "Per la Nazionale questo e altro", sorride Mimmo, 55 anni, di, che ha iniziato a seguire l'Italia dalla vittoria del 1980 contro l'Inghilterra e non si è perso questa trasferta, con i due figli, una nipote e quattro amici, fra i tanti italiani che ...... Francesco Trabacca (Enterprise Giovani Atleti Bari) e del campano Giuseppe Filpi (Avis). ...23 Fidal della passata stagione ed ormai stabilmente nel giro azzurro l'obiettivo di questi...(ANSA) - MONACO DI BAVIERA, 02 LUG - Da Bari a Verona in aereo, poi con un'auto a noleggio fino a Monaco di Baviera. "Per la Nazionale questo e altro", sorride Mimmo, 55 anni, di Barletta, che ha iniz ...Non ci stavi neppure pensando. Francia contro Svizzera sembrava un ottavo degli europei come altri. Lo guardi, con un certo distacco, senza tifo, senza passione, quasi come uno di quelli che dice: a m ...