Europei | Belgio-Italia 1-2 dopo primo tempo

(Di venerdì 2 luglio 2021) Monaco, 2 lug. - (Adnkronos) - L'è in vantaggio per 2-1 sulal termine deldel match valido per i quarti di finale del campionato europeo in corso di svolgimento all'Allianz Arena di Monaco di Baviera. Per gli azzurri in gol Barella al 31' e Insigne al 44'; di Lukaku su rigore al 47' la rete dei 'diavoli rossi'.

Advertising

Corriere : Perché il Belgio è così forte? Squadra multietnica, ora le diversità sono l’arma in più - Corriere : Gli Azzurri si inginocchiano contro il razzismo(e Lukaku li ringrazia) - Corriere : L’analisi di Sconcerti - Il Belgio non è migliore di noi, ma ha Lukaku. Chiesa? Un erro... - escapatuamor : italia segna tom holland e contro il belgio zendaya che agli europei si metto… - sunday_ky : L'Italia finora è la migliore nazionale vista agli europei. Unica a vincere convincendo finora. Il Belgio palesa i… -

Ultime Notizie dalla rete : Europei Belgio

La sfida vale l'accesso alla semifinale della rassegna continentale. Capienza ridotta allo stadio per via delle disposizioni anti - Covid. Sono 14.500 gli spettatori sugli spalti. La squadra di ...In occasione del fischio d'inizio di Italia, match valido per i quarti di finale degli2020, tutti e 22 i calciatori presenti sul terreno di gioco, arbitro compreso, si sono inginocchiati in campo per sostenere il movimento ...C'è l'ostacolo Romelu Lukaku per l'Italia. Gli azzurri scendono in campo questa sera contro il Belgio a Monaco di Baviera nel quarto di finale di Euro 2020 che mette a disposizione un posto tra le mig ...(Adnkronos) – Italia e Belgio in campo a Monaco di Baviera per i quarti di finale di Euro 2020. Gli azzurri con Chiellini e Chiesa nella formazione di partenza, mentre i ‘diavoli rossi’ recuperano De ...