Europei, Belgio - Italia 1 - 2: Barella e Insigne portano gli Azzurri in semifinale (Di venerdì 2 luglio 2021) Un'altra notte magica. L'Italia batte il Belgio 2 - 1 all'Allianz Arena di Monaco e vola in semifinale. Ora c'è la Spagna di Luis Enrique e Morata a Wembley martedì 6 luglio . Una partita quasi ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 2 luglio 2021) Un'altra notte magica. L'batte il2 - 1 all'Allianz Arena di Monaco e vola in. Ora c'è la Spagna di Luis Enrique e Morata a Wembley martedì 6 luglio . Una partita quasi ...

Advertising

Gazzetta_it : Favolosa Italia, sei in semifinale agli Europei! Barella e Insigne affondano il Belgio di Lukaku #Euro2020 #ITA #BEL - Corriere : Perché il Belgio è così forte? Squadra multietnica, ora le diversità sono l’arma in più - RaiPlay : ???? MAMMA MIA ITALIA! ?? ???? #BelgioItalia 1-2 ? #Azzurri favolosi battono il Belgio in una partita ricca di emozio… - wlepizzette : RT @SoftyLouis91: la francia e il belgio non hanno solo la lingua in comune, ma anche l’eliminazione dagli europei #BelgioItalia #BELITA - DanielePezzini : RT @sportmediaset: Euro 2020, #BelgioItalia 1-2: azzurri in semifinale, ora c'è la Spagna. #SportMediaset -