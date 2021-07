Europei: azzurri in ginocchio, Casapound trasforma il murale in stile fascista. "Resta in piedi Italia" (Di venerdì 2 luglio 2021) La notte scorsa attivisti del Blocco Studentesco, il movimento scolastico di Casapound, hanno modificato il murale dell’artista Harry Greb sostituendo il giocatore azzurro inginocchiato per il Black... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 2 luglio 2021) La notte scorsa attivisti del Blocco Studentesco, il movimento scolastico di, hanno modificato ildell’artista Harry Greb sostituendo il giocatore azzurro inginocchiato per il Black...

