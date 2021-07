Europei a rischio? La Francia vuole rigiocare con la Svizzera

(Di venerdì 2 luglio 2021) Euro20: lalancia una petizione che raggiunge 240mila firme percontro la, ecco il perché. L’eliminazione dellacontro laagli ottavi di finale di Euro 2020 non è andata giù a molti tifosi francesi, infatti hanno lanciato una petizione online per farl’incontro. Ecco il motivo “Durante i rigori del matchil portiere Sommer non era sulla sua linea al momento del tiro di Mbappé”, motivo per cui la qualificazione dellanon sarebbe valida secondo ...

Advertising

RobertoBurioni : L’ottusa irresponsabilità dell’UEFA che si rifiuta di spostare le partite degli Europei da città dove esiste un gra… - bserafinitwit : RT @RobertoBurioni: L’ottusa irresponsabilità dell’UEFA che si rifiuta di spostare le partite degli Europei da città dove esiste un grave p… - rita98129439 : RT @RobertoBurioni: L’ottusa irresponsabilità dell’UEFA che si rifiuta di spostare le partite degli Europei da città dove esiste un grave p… - raudo73 : RT @RobertoBurioni: L’ottusa irresponsabilità dell’UEFA che si rifiuta di spostare le partite degli Europei da città dove esiste un grave p… - finitela : RT @RobertoBurioni: L’ottusa irresponsabilità dell’UEFA che si rifiuta di spostare le partite degli Europei da città dove esiste un grave p… -

Ultime Notizie dalla rete : Europei rischio

Timori per l'arrivo dei tifosi inglesi a Roma Glidi calcio potrebbero diventare un veicolo ...infatti in arrivo a Roma migliaia di tifosi inglesi per la prossima partita e "il..."Tenere le semifinali e la finale a Wembley al 75 per cento della capacità rappresenta un... L'Uefa replica immediatamente: "Tutte le rimanenti partite deglisi svolgeranno come ...Dopo 2 mesi di calo i casi di contagio da Covid in Europa sono aumentati del 10%, si rischia la quarta ondata in autunno: è il monito dell'OMS ...Dopo dieci settimane di calma i casi hanno registrato la scorsa settimana un incremento del 10%. Scatta l' Allarme Oms nuova ondata covid in arrivo in Europa ...