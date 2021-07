Europei 2021, le avversarie dell’Italia oltre il campo – In Belgio la nazionale non unisce la politica, ma crea un’identità popolare (Di venerdì 2 luglio 2021) Un caffè bulgaro a Schaarbeek, comune belga sito nella Regione di Bruxelles-Capitale, è tutto colorato di giallo, rosso e nero, i colori della bandiera del Belgio. A Lennik, roccaforte degli autonomisti fiamminghi, una grande bandiera con gli stessi colori è stata messa sulla statua di Prins, il cavallo da tiro simbolo della regione del Brabante, la stessa bandiera che anni prima il sindaco della cittadina aveva bandito dal proprio Comune per fare spazio esclusivamente a quella con il leone delle Fiandre. Una pescheria nei pressi di Genk suona la Brabanconne, l’inno nazionale. Scene di vita ordinaria in qualsiasi paese (con l’eccezione dell’inno nei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) Un caffè bulgaro a Schaarbeek, comune belga sito nella Regione di Bruxelles-Capitale, è tutto colorato di giallo, rosso e nero, i colori della bandiera del. A Lennik, roccaforte degli autonomisti fiamminghi, una grande bandiera con gli stessi colori è stata messa sulla statua di Prins, il cavallo da tiro simbolo della regione del Brabante, la stessa bandiera che anni prima il sindaco della cittadina aveva bandito dal proprio Comune per fare spazio esclusivamente a quella con il leone delle Fiandre. Una pescheria nei pressi di Genk suona la Brabanconne, l’inno. Scene di vita ordinaria in qualsiasi paese (con l’eccezione dell’inno nei ...

