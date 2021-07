Euro 2020, Svizzera-Spagna: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di venerdì 2 luglio 2021) Svizzera-Spagna aprirà le danze per il primo incontro dei quarti di finale di Euro 2020. Le due squadre hanno conquistato l’accesso a questa fase del torneo dopo estenuanti gare che si sono protratte dopo i tempi regolamentari. La Svizzera ha, a sorpresa, eliminato i campionissimi della Francia, vincendo ai calci di rigore, dopo un 3-3 finale. La Spagna, invece, ha dovuto aspettare i tempi supplementari per regolare la Croazia, dilagando nel finale per un pirotecnico 5-3, risultato con più gol di questo Euro 2020. probabili ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 2 luglio 2021)aprirà le danze per il primo incontro dei quarti di finale di. Le due squadre hanno conquistato l’accesso a questa fase del torneo dopo estenuanti gare che si sono protratte dopo i tempi regolamentari. Laha, a sorpresa, eliminato i campionissimi della Francia, vincendo ai calci di rigore, dopo un 3-3 finale. La, invece, ha dovuto aspettare i tempi supplementari per regolare la Croazia, dilagando nel finale per un pirotecnico 5-3, risultato con più gol di questo...

