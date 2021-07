Euro 2020, stampa belga: “L’Italia spegne le speranze dei Diavoli” (Di venerdì 2 luglio 2021) “L’Italia spegne le speranze dei Diavoli e affronterà la Spagna in semifinale”. Questo il titolo riportato dalla tv nazionale belga, la Rtbf, dopo la sconfitta del Belgio contro L’Italia per 2-1 all’Allianz Arena e l’eliminazione da Euro 2020. “Grande delusione per i Diavoli, eliminati dalL’Italia nei quarti di finale degli Europei – scrive invece La Libre -. Hanno avuto l’opportunità di pareggiare ma senza successo”. Stesse parole riportate nel titolo di Le Soir: “Belgio eliminato ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 luglio 2021) “ledeie affronterà la Spagna in semifinale”. Questo il titolo riportato dalla tv nazionale, la Rtbf, dopo la sconfitta del Belgio controper 2-1 all’Allianz Arena e l’eliminazione da. “Grande delusione per i, eliminati dalnei quarti di finale deglipei – scrive invece La Libre -. Hanno avuto l’opportunità di pareggiare ma senza successo”. Stesse parole riportate nel titolo di Le Soir: “Belgio eliminato ...

