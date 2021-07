Euro 2020, sale la febbre per Belgio-Italia: De Bruyne verso il recupero. I precedenti tra le due squadre e quel record in palio (Di venerdì 2 luglio 2021) Dopo due giorni di pausa, si torna in campo. Oggi, venerdì 2 luglio, sono in programma i primi quarti di finale di Euro 2020. Alle 18 tocca a Svizzera-Spagna, alle 21 è invece la volta di Belgio-Italia, match di cartello di questa prima giornata. Tanti i tifosi Italiani che, dallo scalo romano di Fiumicino, sono partiti in mattinata a bordo di quattro voli alla volta di Monaco, dove si giocherà il match. Ieri sera decine di tifosi si sono radunati davanti all’hotel sede del ritiro azzurro dedicando applausi e cori alla squadra. Il presidente della Figc Gabriele Gravina, il ct Roberto Mancini, Daniele De ... Leggi su open.online (Di venerdì 2 luglio 2021) Dopo due giorni di pausa, si torna in campo. Oggi, venerdì 2 luglio, sono in programma i primi quarti di finale di. Alle 18 tocca a Svizzera-Spagna, alle 21 è invece la volta di, match di cartello di questa prima giornata. Tanti i tifosini che, dallo scalo romano di Fiumicino, sono partiti in mattinata a bordo di quattro voli alla volta di Monaco, dove si giocherà il match. Ieri sera decine di tifosi si sono radunati davanti all’hotel sede del ritiro azzurro dedicando applausi e cori alla squadra. Il presidente della Figc Gabriele Gravina, il ct Roberto Mancini, Daniele De ...

