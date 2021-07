Euro 2020: Olimpico, check point intorno allo stadio per controllo tifosi inglesi. (Di venerdì 2 luglio 2021) Sono stati allestiti dei check point in alcuni punti a ridosso dello stadio per una verifica da parte delle forze dell'ordine prima di accedere ai tornelli L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 2 luglio 2021) Sono stati allestiti deiin alcuni punti a ridosso delloper una verifica da parte delle forze dell'ordine prima di accedere ai tornelli L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

repubblica : Euro 2020, contro gli azzurri in ginocchio spunta il murale di Casapound stile 'ventennio' - CorSport : #Mourinho-mania sui #social, da papa a imperatore: l'ironia dei tifosi - sportface2016 : #InghilterraUcraina a #Roma: la Federcalcio inglese vieta la vendita di biglietti per i residenti nel Regno Unito.… - Dybala10Era : ????Forza AZZURRI ???? - serenel14278447 : Euro 2020, contro gli azzurri in ginocchio spunta il murale di Casapound stile 'ventennio' -