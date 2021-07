EURO 2020, LIVE Belgio-Italia: segui la diretta della sfida di Monaco di Baviera (Di venerdì 2 luglio 2021) L’Italia di Roberto Mancini alle ore 21:00 affronterà all’Allianz di Monaco di Baviera il Belgio nella gara valida per i quarti di finale di EURO 2020. segui la diretta testuale su Mediagol.it . Leggi su mediagol (Di venerdì 2 luglio 2021) L’di Roberto Mancini alle ore 21:00 affronterà all’Allianz didiilnella gara valida per i quarti di finale dilatestuale su Mediagol.it .

Advertising

repubblica : Euro 2020, contro gli azzurri in ginocchio spunta il murale di Casapound stile 'ventennio' - Eurosport_IT : In Francia non si arrendono: raccolte 240 mila firme per rigocare il match con la Svizzera ???????????? #Euro2020 |… - MassMarianella : L'effetto estetico della Gazprom Arena di un'astronave atterrata sul Golfo di Finlandia è fantastico e perfettament… - digitalsat_it : #Euro2020, Quarti, a Monaco! #BelgioItalia (diretta ore 21 #Rai1 e #SkySport) - lockon_cc07 : RT @SquawkaNews: Italy XI: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinnazola; Jorginho, Barella, Verratti; Chiesa, Insigne, Immobile.… -