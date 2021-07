Euro 2020, la Spagna è la prima semifinalista: battuta la Svizzera ai rigori. Incontrerà la vincente tra Belgio e Italia (Di venerdì 2 luglio 2021) Alla Gazprom Arena di San Pietroburgo, nel match dei quarti di finale dell’Europeo contro la Svizzera, la Spagna l’ha spuntata battendo ai calci di rigore gli elvetici. Sarà lei la squadra avversaria della vincente tra Italia e Belgio, il match in programma per stasera all’Allianz Stadium di Monaco. Il primo quarto di finale di Euro 2020 è finito 4-2 dopo l’1-1 dopo i tempi regolamentari. Durante il primo tempo la Spagna all’8? è passata in vantaggio grazie all’autogol di Zakaria. Nella ripresa, al 69?, è arrivato il pareggio grazie alla ... Leggi su open.online (Di venerdì 2 luglio 2021) Alla Gazprom Arena di San Pietroburgo, nel match dei quarti di finale dell’peo contro la, lal’ha spuntata battendo ai calci di rigore gli elvetici. Sarà lei la squadra avversaria dellatra, il match in programma per stasera all’Allianz Stadium di Monaco. Il primo quarto di finale diè finito 4-2 dopo l’1-1 dopo i tempi regolamentari. Durante il primo tempo laall’8? è passata in vantaggio grazie all’autogol di Zakaria. Nella ripresa, al 69?, è arrivato il pareggio grazie alla ...

