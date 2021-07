Euro 2020, Italia Belgio: le parole del ct Roberto Mancini in conferenza stampa (Di venerdì 2 luglio 2021) Europei 2020, Italia-Belgio vale le semifinali, ed è Roberto Mancini a parlare in conferenza stampa. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato le parole e le sensazioni di Jorginho in merito alla sfida che, questa sera, vedrà a confronto Italia e Belgio, in una partita che vale l’accesso alla semifinale. Oggi, riporteremo invece le parole del ct Roberto Mancini, che ha sostenuto la conferenza stampa di rito alla ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 2 luglio 2021)peivale le semifinali, ed èa parlare in. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato lee le sensazioni di Jorginho in merito alla sfida che, questa sera, vedrà a confronto, in una partita che vale l’accesso alla semifinale. Oggi, riporteremo invece ledel ct, che ha sostenuto ladi rito alla ...

Ultime Notizie dalla rete : Euro 2020 Euro 2020: il Belgio twitta Lukaku gladiatore contro l'Italia Il Belgio presenta con questa immagine su Twitter la sfida di questa sera contro l'Italia, che a Monaco di Baviera assegnerà un posto nella semifinale di Euro 2020. 'Veni, vidi...', il testo in ...

