Euro 2020 Belgio - Italia live 0 - 1: gol di Nicolò Barella (Di venerdì 2 luglio 2021) Al 43' chance clamorosa per l'Italia: Immobile riceve palla in mezzo all'area, si gira e calcia senza servire Chiesa in agguato. Al 31' l'Italia passa in vantaggio: dopo un doppio dribbling nell'area ... Leggi su globalist (Di venerdì 2 luglio 2021) Al 43' chance clamorosa per l': Immobile riceve palla in mezzo all'area, si gira e calcia senza servire Chiesa in agguato. Al 31' l'passa in vantaggio: dopo un doppio dribbling nell'area ...

Advertising

repubblica : Euro 2020, contro gli azzurri in ginocchio spunta il murale di Casapound stile 'ventennio' - Eurosport_IT : In Francia non si arrendono: raccolte 240 mila firme per rigocare il match con la Svizzera ???????????? #Euro2020 |… - SkySport : SVIZZERA-SPAGNA 2-4 Risultato dopo i calci di rigore ? ? aut. #Zakaria (8’) ? #Shaqiri (68’) ? EURO 2020 – Quarti d… - tuttosport : #BelgioItalia come un derby: #Lukaku segna e zittisce #Donnarumma ?? - fanpage : Doppio cambio per Mancini, è il momento del Gallo Belotti e di Cristante al posto di Immobile e Verratti… -