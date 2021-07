Euro 2020, Belgio-Italia: gli azzurri si inginocchiano prima del calcio d’inizio – Il video (Di venerdì 2 luglio 2021) All’Allianz Arena di Monaco, la nazionale Italiana si è inginocchiata contro il razzismo. Come chiarito già nei giorni scorsi, anche dallo stesso capitano azzurro Giorgio Chiellini, gli azzurri si sarebbero inginocchiati solo se anche gli avversari l’avessero fatto. E così è stato. La squadra di Romelu Lukaku, come fatto da inizio dell’Europeo, si è inginocchiata in segno di protesta contro il razzismo. Nella partita degli ottavi del 26 giugno, gli azzurri erano rimasti in piedi perché anche l’Austria aveva deciso di non aderire alla forma di protesta nata con il Black Lives Matter. Nel match precedente invece, quello ... Leggi su open.online (Di venerdì 2 luglio 2021) All’Allianz Arena di Monaco, la nazionalena si è inginocchiata contro il razzismo. Come chiarito già nei giorni scorsi, anche dallo stesso capitano azzurro Giorgio Chiellini, glisi sarebbero inginocchiati solo se anche gli avversari l’avessero fatto. E così è stato. La squadra di Romelu Lukaku, come fatto da inizio dell’peo, si è inginocchiata in segno di protesta contro il razzismo. Nella partita degli ottavi del 26 giugno, glierano rimasti in piedi perché anche l’Austria aveva deciso di non aderire alla forma di protesta nata con il Black Lives Matter. Nel match precedente invece, quello ...

