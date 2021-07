Euro 2020, Belgio Italia: carichi sul tavolo, adesso si fa sul serio (Di venerdì 2 luglio 2021) L’Italia si trova ad affrontare il primo vero big match del suo torneo: il Belgio di Lukaku ha dei limiti, ma anche degli assi nella manica A viso aperto e senza alcun timore reverenziale. Vale tanto per l’Italia di Mancini, sempre più sulla bocca di tutti e “votata” come la migliore dell’Europeo fino a questo momento, quanto per il Belgio leader del ranking ma a secco di titoli di cui fregiarsi nel concreto. Ora che la Francia è uscita, questa è diventata la partita delle favorite di un Euro 2020 che ha rimescolato le carte e ci presenta ai quarti di finale un quadro ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 luglio 2021) L’si trova ad affrontare il primo vero big match del suo torneo: ildi Lukaku ha dei limiti, ma anche degli assi nella manica A viso aperto e senza alcun timore reverenziale. Vale tanto per l’di Mancini, sempre più sulla bocca di tutti e “votata” come la migliore dell’peo fino a questo momento, quanto per illeader del ranking ma a secco di titoli di cui fregiarsi nel concreto. Ora che la Francia è uscita, questa è diventata la partita delle favorite di unche ha rimescolato le carte e ci presenta ai quarti di finale un quadro ...

