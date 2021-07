Euro 2020 | Belgio-Italia 1-2 | impresa eroica | Insigne decisivo | Il tabellino

Advertising

Bolanet : #LiveBolanet FT: Belgia 1-2 Italia (45' Lukaku ; 31' Barella, 44' Insigne) | Possessions: 45%-55% | Shots: 10-14 |… - repubblica : Euro 2020, contro gli azzurri in ginocchio spunta il murale di Casapound stile 'ventennio' - SkySport : BELGIO-ITALIA 1-2 Risultato finale ? ? #Barella (31’) ? #Insigne (44’) ? rig. #Lukaku (45+2’) ? EURO 2020 ? ITALIA… - UgoBaroni : RT @tuttosport: #BelgioItalia come un derby: #Lukaku segna e zittisce #Donnarumma ?? - UgoBaroni : RT @tuttosport: #Italia, azzurri in ginocchio prima del fischio d'inizio contro il #Belgio ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Euro 2020

Commenta per primo E' Lorenzo Insigne, 10 dell'Italia , a vincere il premio Star of The Match del 2 - 1 degli azzurri contro il Belgio.Un'altra notte magica. L'Italia batte il Belgio 2 - 1 all'Allianz Arena di Monaco e vola in semifinale. Ora c'è la Spagna di Luis Enrique e Morata a Wembley martedì 6 luglio . Una partita quasi ...La Nazionale si qualifica per le semifinali di Euro 2020 battendo il Belgio 2-1. Succede tutto nella seconda parte del primo tempo. Barella porta in vantaggio gli Azzurri al 31’, a poco dal ...Finalmente l’Italia è tornata grande, l’Italia è meritatamente tra le prime quattro d’Europa. Questa vittoria va a Leonardo Spinazzola uscito in lacrime per un infortunio. Torna presto campione. La ...