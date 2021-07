EURO 2020, Belgio-Italia 1-2: Barella e Insigne condannano Lukaku (Di venerdì 2 luglio 2021) L’Italia si assicura un posto per la semifinale di EURO 2020. Prestazione maiuscola per gli azzurri che hanno superato per 2-1 il Belgio grazie alle reti messe a segno da Barella e Insigne nel primo tempo, per la nazionale belga... Leggi su mediagol (Di venerdì 2 luglio 2021) L’si assicura un posto per la semifinale di. Prestazione maiuscola per gli azzurri che hanno superato per 2-1 ilgrazie alle reti messe a segno danel primo tempo, per la nazionale belga...

Advertising

Bolanet : #LiveBolanet FT: Belgia 1-2 Italia (45' Lukaku ; 31' Barella, 44' Insigne) | Possessions: 45%-55% | Shots: 10-14 |… - repubblica : Euro 2020, contro gli azzurri in ginocchio spunta il murale di Casapound stile 'ventennio' - SkySport : BELGIO-ITALIA 1-2 Risultato finale ? ? #Barella (31’) ? #Insigne (44’) ? rig. #Lukaku (45+2’) ? EURO 2020 ? ITALIA… - MihaiHristea : RT @TwittGiorgio: L'Italia stende il Belgio e si regala le semifinali di Euro 2020 - milanmania : RT @ItalianSerieA: ????Euro 2020 Quarterfinals: Result Belgium 1 - 2 Italy Italy qualifying to the Semifinals against Spain. ?? Goals: 31'… -