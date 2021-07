Estorsione, usura e intestazione fittizia: ordinanza di misura cautelare per Gennaro Ferrara (Di venerdì 2 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Nel corso della mattinata personale del Comando Provinciale di Salerno ha dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali, emessa dal GIP di Salerno su richiesta della locale D.D.A., nei confronti di Gennaro Ferrara, destinatario di custodia cautelare in carcere e accusato di Estorsione aggravata dal metodo mafioso, usura, intestazione fittizia di beni, attività di erogazione di finanziamenti in assenza di autorizzazione e trasferimento fraudolento di valori. Il provvedimento si fonda ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Nel corso della mattinata personale del Comando Provinciale di Salerno ha dato esecuzione ad un’applicativa di misure cautelari personali e reali, emessa dal GIP di Salerno su richiesta della locale D.D.A., nei confronti di, destinatario di custodiain carcere e accusato diaggravata dal metodo mafioso,di beni, attività di erogazione di finanziamenti in assenza di autorizzazione e trasferimento fraudolento di valori. Il provvedimento si fonda ...

