Estate leggerissima: Samanta Togni condurrà il nuovo programma di Rai 2 (Di venerdì 2 luglio 2021) Samanta Togni è un volto Rai molto conosciuto ed apprezzato dal pubblico a casa. La ballerina e conduttrice ha da poco annunciato che il prossimo autunno sarà al timone di una nuova trasmissione dal titolo Cook50. Nel corso di una diretta Instagram con Paolo Belli, la Togni ha svelato che a breve condurrà anche un altro programma su Rai 2 di cui ancora non si conoscono esattamente i dettagli. Il nuovo show di casa Rai guidato da Samanta Togni andrà in onda in seconda serata e partirà a breve in quanto si tratta di una trasmissione estiva.

