Esclusiva: Sepe legato a Radu. Ma il Genoa è pronto a chiudere (Di venerdì 2 luglio 2021) Luigi Sepe lascerà il Parma nei prossimi giorni. Vi abbiamo raccontato della concreta possibilità Inter come vice Handanovic, ma soltanto se Radu scioglierà le riserve per il suo trasferimento alla Real Sociedad. Gli spagnoli non aspetteranno a lungo, al massimo per due o tre giorni, se Radu dirà sì allora Sepe si trasferirà in nerazzurro con la formula del prestito con diritto di riscatto. Ma occhio alle sorprese perché nelle ultime ore è tornato sotto il Genoa, pronto a chiudere indipendentemente dall’arrivo o meno di Vicario, arrivo non ancora definito. In ogni caso, ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 2 luglio 2021) Luigilascerà il Parma nei prossimi giorni. Vi abbiamo raccontato della concreta possibilità Inter come vice Handanovic, ma soltanto sescioglierà le riserve per il suo trasferimento alla Real Sociedad. Gli spagnoli non aspetteranno a lungo, al massimo per due o tre giorni, sedirà sì allorasi trasferirà in nerazzurro con la formula del prestito con diritto di riscatto. Ma occhio alle sorprese perché nelle ultime ore è tornato sotto ilindipendentemente dall’arrivo o meno di Vicario, arrivo non ancora definito. In ogni caso, ...

