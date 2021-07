Esclusiva: Hysaj-Lazio, accordo. Firme la prossima settimana. I dettagli (Di venerdì 2 luglio 2021) Elseid Hysaj sarà il nuovo terzino della Lazio. Una svolta ormai nell’aria da giorni, non ci saranno sorprese. Gli accordi sono stati raggiunti su base quinquennale (oppure quattro anni più opzione, cambia poco). Le Firme sul contratto saranno messe nei primi giorni della prossima settimana, in modo da permettere al terzino svincolato classe ‘94 di essere a disposizione di Sarri fin dai primi giorni di ritiro. il Napoli ha provato fino in fondo a inserirsi, ma la scelta ormai è fatta. Una richiesta precisa del nuovo allenatore che inizialmente schiererà Hysaj a sinistra, testando Lazzari ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 2 luglio 2021) Elseidsarà il nuovo terzino della. Una svolta ormai nell’aria da giorni, non ci saranno sorprese. Gli accordi sono stati raggiunti su base quinquennale (oppure quattro anni più opzione, cambia poco). Lesul contratto saranno messe nei primi giorni della, in modo da permettere al terzino svincolato classe ‘94 di essere a disposizione di Sarri fin dai primi giorni di ritiro. il Napoli ha provato fino in fondo a inserirsi, ma la scelta ormai è fatta. Una richiesta precisa del nuovo allenatore che inizialmente schiereràa sinistra, testando Lazzari ...

