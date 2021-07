Esclusiva: Correa, il PSG spinge. La Lazio gradisce Sarabia. Il Tottenham solo cash (Di venerdì 2 luglio 2021) Joaquin Correa è destinato a lasciare la Lazio, questione di giorni, al massimo di settimane. E occhio a Pablo Sarabia, esterno offensivo classe 1992, titolare anche con la Spagna negli Europei in corso. Un profilo che piace moltissimo, ritenuto l’ideale per il 4-3-3, perfetto mix con Felipe Anderson e Immobile, dopo lo stand-by attuale nella trattativa per Brandt e la scelta di non affondare almeno per ora in direzione Kostic con la Roma che può uscire in avanscoperta. Sarabia guadagna circa 3 milioni a stagione ma il Decreto Crescita può aiutare. Il Paris Saint-Germain ha messo a disposizione anche il cartellino di ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 2 luglio 2021) Joaquinè destinato a lasciare la, questione di giorni, al massimo di settimane. E occhio a Pablo, esterno offensivo classe 1992, titolare anche con la Spagna negli Europei in corso. Un profilo che piace moltissimo, ritenuto l’ideale per il 4-3-3, perfetto mix con Felipe Anderson e Immobile, dopo lo stand-by attuale nella trattativa per Brandt e la scelta di non affondare almeno per ora in direzione Kostic con la Roma che può uscire in avanscoperta.guadagna circa 3 milioni a stagione ma il Decreto Crescita può aiutare. Il Paris Saint-Germain ha messo a disposizione anche il cartellino di ...

Advertising

infoitsport : Esclusiva: il PSG non si ferma, forte sondaggio per Correa - zazoomblog : Esclusiva: il PSG non si ferma forte sondaggio per Correa - #Esclusiva: #ferma #forte #sondaggio - FrustalupiMario : Esclusiva: il PSG non si ferma, forte sondaggio per Correa -