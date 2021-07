Equitazione | Olimpiadi Tokyo 2021 | i convocati dell’Italia e il confronto con Rio 2016

(Di venerdì 2 luglio 2021) Nell’l’Italia si presenta acon il medesimo contingente visto a Rio: saranno in Giappone sei binomi, tra cui uno di riserva nel completo da scegliere entro il 5 luglio, mentre altri due, uno nel completo ed uno nel salto ostacoli, faranno da riserve a casa. L’Italia sarà Giappone con una squadra nel completo, che permette a tre binomi di prendere parte alla gara individuale, ed un binomio nell’individuale sia nel salto ostacoli che nel dressage. Per il completo sono stati scelti Susanna Bordone su Imperial Van De Holtakkers (Centro Sportivo Carabinieri), Stefano Brecciaroli su Bolivar Gio Granno (Centro Sportivo ...

Advertising

sportface2016 : #Equitazione, i convocati Azzurri per #Tokyo2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Equitazione Olimpiadi

OA Sport

... vestiti con corsetti antichi e prendendo lezioni di. Un'idea adatta ad attirare l'... Oltre a una copertura totale delle prossimedi Tokyo il gruppo quindi si fa forza con conferme ...Convocati Fise per Tokyo 2020, il team azzurro dell'. Diramati i nomi degli atleti della Federazione italiana sport equestri per leManca poco e leprenderanno il via, le varie delegazioni azzurre sono pronte ed ecco ...Nell'equitazione l'Italia si presenta a Tokyo con il medesimo contingente visto a Rio 2016: saranno in Giappone sei binomi, tra cui uno di riserva nel completo da scegliere entro il 5 luglio, mentre a ...Una prima edizione della Milano San Siro Jumping Cup, dal 9 all'11 luglio all'Ippodromo Snai San Siro, a forte tinte internazionali. Sono infatti nove i Paesi rappresentati, nove bandiere che imprezio ...