Enrico Mentana | Iaia Forte e Annalisa Canfora | Mario Tozzi e gli Hotel Supramonte | è il weekend di Caffeina Oro Festival

(Di venerdì 2 luglio 2021)

Quirinale : Il Presidente #Mattarella in occasione dei 20 anni di #La7 ha ricevuto l'Editore Urbano Cairo, l'Amministratore Del…

NewYuscia - CAPRAROLA - Dopo una settimana di grandi successi Caffeina Oro Festival 2021 si chiude in un crescendo: arriva infatti a Caprarola. Il direttore del Tg La7 sarà all'ombra di Palazzo Farnese sabato 3 luglio alle ore 21, evento di punta di un festival da ricordare, con il tutto esaurito per Aldo Cazzullo e Piero Pelù ...Ci sarebbedietro la scelta di Concita De Gregorio per la conduzione di In Onda , su La7. Secondo quanto riporta Dagospia , 'quel volpino di Chicco ha annusato il disfacimento del Movimento Cinque ...Enrico Mentana, Iaia Forte e Annalisa Canfora, Mario Tozzi e gli Hotel Supramonte al Caffeina oro festival. Caprarola - Il programma del weekend di chiusura ...La7 compie domani venti anni. Tanti ne sono passati da quel 24 giugno 2001 quando la rete prese il testimone da Telemontecarlo e Fabio Fazio e ...