Energia: Teatek, commessa ad Abu Dhabi per il più grande impianto fotovoltaico al mondo (Di venerdì 2 luglio 2021) Napoli, 2 lug. (Labitalia) - Ha un'anima italiana il più grande impianto fotovoltaico del mondo in via di realizzazione ad Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti. Se ne occupa Teatek, società italiana con base in Campania che opera nei settori Energia rinnovabile, automazione, macchine industriali, trattamento acque. "Al momento il nostro lavoro -spiega Felice Granisso, ceo di Tek solar, partecipata emiratina del gruppo Teatek- consiste nella installazione del più grande impianto solare del mondo, ...

