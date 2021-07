Emozioni e narrazione nelle opere personografiche di Enrico Tubertini, tra Pop Digital e mosaici che racchiudono storie (Di venerdì 2 luglio 2021) La capacità di andare a cogliere i dettagli dei frammenti di esistenza delle persone che in qualche modo incrociano, intersecano, il proprio cammino con quello dell’altro, è fortemente legata alla sensibilità attraverso la quale l’artista si lascia conquistare in virtù della sua capacità empatica, quel saper riconoscere i frangenti importanti e sostanziali che restano indelebili nella memoria emotiva. Il protagonista di oggi ha dato vita a uno stile originale e personale che gli consente di cogliere quegli attimi salienti e di restituirli al fruitore attraverso opere che dalla loro totalità richiamano immediatamente l’attenzione sui piccoli dettagli che la ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 2 luglio 2021) La capacità di andare a cogliere i dettagli dei frammenti di esistenza delle persone che in qualche modo incrociano, intersecano, il proprio cammino con quello dell’altro, è fortemente legata alla sensibilità attraverso la quale l’artista si lascia conquistare in virtù della sua capacità empatica, quel saper riconoscere i frangenti importanti e sostanziali che restano indelebili nella memoria emotiva. Il protagonista di oggi ha dato vita a uno stile originale e personale che gli consente di cogliere quegli attimi salienti e di restituirli al fruitore attraversoche dalla loro totalità richiamano immediatamente l’attenzione sui piccoli dettagli che la ...

