Elisabetta Canalis, pronto il grande ritorno: mancava da 8 anni (Di venerdì 2 luglio 2021) Elisabetta Canalis dà un annuncio inaspettato per tutti i suoi fan. L’ex velina è pronta a tornare dopo 8 anni: nuovo ruolo per lei. La modella pronta a tornare in Italia (via Screenshot)Otto anni lontana dall’Italia ed adesso Elisabetta Canalis è pronta a tornare in Italia. Ma non solo, infatti la modella tornerà in televisione come annunciato da Fq Magazine. Infatti la showgirl è pronta a diventare la conduttrice di un rotocalco storico della televisione italiana, stiamo parlando di ‘Vite da Copertina‘ in onda su Tv8, rete in chiaro di Sky. La Canalis farà parte della ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 2 luglio 2021)dà un annuncio inaspettato per tutti i suoi fan. L’ex velina è pronta a tornare dopo 8: nuovo ruolo per lei. La modella pronta a tornare in Italia (via Screenshot)Ottolontana dall’Italia ed adessoè pronta a tornare in Italia. Ma non solo, infatti la modella tornerà in televisione come annunciato da Fq Magazine. Infatti la showgirl è pronta a diventare la conduttrice di un rotocalco storico della televisione italiana, stiamo parlando di ‘Vite da Copertina‘ in onda su Tv8, rete in chiaro di Sky. Lafarà parte della ...

