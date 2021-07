Elisabetta Canalis: il ritorno in TV (Di venerdì 2 luglio 2021) Elisabetta Canalis è assente dalla televisione italiana da otto anni. Ora, si vedrà di nuovo il volto della Canalis per la conduzione di un nuovo programma. Elisabetta Canalis è “assente” dal mondo televisivo italiano dal 2013, anno in cui con Katia Follesa e Davide Paniate, la Canalis si ritrovò a condurre Zelig 1. Due anni prima, nel 2011, era invece stata sul palco dell’Ariston, per il Festival di Sanremo Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 2 luglio 2021)è assente dalla televisione italiana da otto anni. Ora, si vedrà di nuovo il volto dellaper la conduzione di un nuovo programma.è “assente” dal mondo televisivo italiano dal 2013, anno in cui con Katia Follesa e Davide Paniate, lasi ritrovò a condurre Zelig 1. Due anni prima, nel 2011, era invece stata sul palco dell’Ariston, per il Festival di Sanremo Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

marcodLipa : Direi Elisabetta Canalis, ma il suo pollo alla piastra la precede - zazoomblog : Elisabetta Canalis il ritorno in grande stile in TV: sarà una vera sfida - #Elisabetta #Canalis #ritorno #grande - tuttopuntotv : Elisabetta Canalis torna in Italia per condurre un programma: ecco quale #ElisabettaCanalis #VitedaCopertina - infoitcultura : “Chi viene al castello?” Elisabetta Canalis col vestito trasparente - infoitcultura : Elisabetta Canalis: il vestito trasparente è da impazzire-VIDEO -