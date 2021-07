Elisabetta Canalis, il ritorno in grande stile in TV: sarà una vera sfida (Di venerdì 2 luglio 2021) La showgirl torna in TV dopo ben 8 anni di assenza: ecco dove rivedremo la splendida Elisabetta Canalis. sarà una vera sfida per lei. Elisabetta Canalis (GettyImages)L’ex velina, affermata modella negli States e nota showgirl nel Bel Paese, manca sul piccolo schermo dal lontano 2013. Allora, Elisabetta Canalis cavalcava il palco della singola edizione di Zelig 1, spin-off su Italia 1 del noto programma comico, in compagnia di Davide Paniate e Katia Follesa. Ma l’attesa è finita: la Canalis tornerà a ... Leggi su chenews (Di venerdì 2 luglio 2021) La showgirl torna in TV dopo ben 8 anni di assenza: ecco dove rivedremo la splendidaunaper lei.(GettyImages)L’ex velina, affermata modella negli States e nota showgirl nel Bel Paese, manca sul piccolo schermo dal lontano 2013. Allora,cavalcava il palco della singola edizione di Zelig 1, spin-off su Italia 1 del noto programma comico, in compagnia di Davide Paniate e Katia Follesa. Ma l’attesa è finita: latornerà a ...

