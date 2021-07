Elezioni Napoli | Manfredi ottimista | “Il patto col M5s reggerà”

(Di venerdì 2 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Io sono molto fiducioso. C’è un travaglio nel Movimento 5 Stelle, ma c’è un consenso ampio sulla mia candidatura. Quindi sono molto fiducioso che non ci saranno problemi“. Lo ha detto Gaetano, candidato sindaco diper centrosinistra e Movimento 5 Stelle, a margine di un suo intervento a “città libro“. “Ilper– ha detto –sicuramente perché Giuseppe Conte l’ha firmato come rappresentante di una forza politica. C’è largo consenso su questo tema e anche su questo sono assolutamente ...

Per la Città disi esprime interesse per il percorso civico di Maresca che sta costruendo una vera alternativa di Governo e a tal fine, chiede di condividere un programma concreto per il ...Il Centrodestra si sta coprendo di ridicolo di fronte al Paese e agli elettori con l'incapacità totale di trovare un candidato comune per le prossimecomunali a Milano, Bologna e. Uno ...Morta a Napoli Marilena Stella, storica attivista del meetup prima e del Movimento Cinque Stelle partenopeo dopo ...«Conosco bene Manfredi, mi sembra una personalità di assoluto rilievo e quindi degno di questa città». Così Massimo D'Alema, ospite della fiera ...