Elettra Lamborghini spiega perché non ha funzionato come opinionista e rivela se accetterebbe di nuovo il ruolo (Di venerdì 2 luglio 2021) Elettra Lamborghini è stata – insieme a Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi – l'opinionista dell'Isola 15, che si è conclusa con la vittoria di Awed. Dopo l'esperienza all'Isola, Elettra ha deciso di dedicarsi alla musica, e con il tormentone estivo Pistolero sta scalando le classifiche. Intervistata da SuperGuida TV Elettra ha parlato dapprima dell'uscita del suo ep Twerking beach, prima di focalizzarsi sul suo ruolo di opinionista: "Twerking beach" è la rivisitazione del mio album. Dopo questi due anni che ci hanno messo a dura prova, ho deciso di condividere questo mio ...

