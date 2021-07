Elettra Lamborghini dopo Isola dei Famosi: “Uscivo da un brutto periodo” (Di venerdì 2 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Elettra Lamborghini dopo l’Isola dei Famosi torna ancora una volta a ricorda l’esperienza dopo il brutto periodo. Si torna a parlare dell’Isola dei Famosi o per lo meno di una delle sue protagoniste dell’ultima stagione, è stata infatti proprio la cantante una delle opinioniste insieme a Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. “Uscivo da un periodo Leggi su youmovies (Di venerdì 2 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.l’deitorna ancora una volta a ricorda l’esperienzail. Si torna a parlare dell’deio per lo meno di una delle sue protagoniste dell’ultima stagione, è stata infatti proprio la cantante una delle opinioniste insieme a Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. “da un

Advertising

MediasetTgcom24 : Elettra Lamborghini tiene in mano il seno nudo #elettralamborghini - AndreaParrello : Elettra Lamborghini - Pistolero (Official Video) - VanityFairIt : Abbiamo incontrato la regina del Twerking e le abbiamo chiesto se ha dei miti ai quali si ispira per i suoi look e… - AnitaCasellato : Posso dire che dovrebbero impedire ad Elettra Lamborghini di rilasciare musica ma anche a fred de palma baby K fede… - GAAAAAAlinda : RT @__rikyS: Guest Judges I want on Drag Race Italy: M¥SS KETA Elenoire Ferruzzi MIKA Malgioglio Raffaella Carrà Elodie Chiara Ferragni E… -