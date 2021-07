Elettra | il nuovo car sharing di Genova con le Volkswagen elettricheHDblog it

(Di venerdì 2 luglio 2021)Carè unservizio di carcon auto elettrichededicato ai cittadini di.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

HDmotori : Elettra, il nuovo car sharing di Genova con le Volkswagen elettriche - macitynet : Elettra è il nuovo car sharing elettrico di Genova

prevede sia la flessibilità del noleggio libero, cosiddetto Free Floating, sia il più tradizionale servizio Station Based, con punto fisso di ritiro e riconsegna. Le Volkswagen e - up! in ...
Sono operative e a disposizione dei genovesi le prime vetture full-electric del nuovo servizio Elettra Car Sharing.
Elettra Car Sharing è un nuovo servizio di car sharing con auto elettriche Volkswagen dedicato ai cittadini di Genova.