Elenoire Ferruzzi: la prima foto dopo il Covid su Instagram: "Ho perso 30 kg" (Di venerdì 2 luglio 2021) Elenoire Ferruzzi si mostra nella prima foto dopo il Covid condivisa su Instagram: 'Ho perso 30 kg, oggi ho voglia di innamorarmi', spiega la showgirl transessuale. Elenoire Ferruzzi si mostra nella prima foto dopo il Covid, condivisa pochi minuti fa su Instagram. La showgirl transessuale, che a marzo aveva contratto il virus, è dimagrita di 30 kg, come ha spiegato nel post che la mostra a figura intera. Ferruzzi ha ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 2 luglio 2021)si mostra nellailcondivisa su: 'Ho30 kg, oggi ho voglia di innamorarmi', spiega la showgirl transessuale.si mostra nellail, condivisa pochi minuti fa su. La showgirl transessuale, che a marzo aveva contratto il virus, è dimagrita di 30 kg, come ha spiegato nel post che la mostra a figura intera.ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Elenoire Ferruzzi Elenoire Ferruzzi, spunta un vecchio video in cui ammette i problemi economici: "Non ho soldi per l'operazione" 'Non ho i soldi per operarmi, ma mi rifiuto di prostituirmi'. La raccolta fondi aperta da un amico di Elenoire Ferruzzi ha fatto scoppiare un'enorme polemica, che è uscita anche dalla bolla di Twitter e dell'ambiente LGBT milanese ed è arrivata a Selvaggia Lucarelli . In moltissimi sui social hanno ...

