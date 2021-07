Elenoire Ferruzzi dopo il Covid è dimagrita di 30 kg, la foto (Di venerdì 2 luglio 2021) Elenoire Ferruzzi si è ufficialmente ripresa ed è tornata su Instagram mostrandosi dopo mesi di assenza. L’ultima volta che ha pubblicato un post aveva fatto sentire solo la voce per raccontare la sua storia, poi un selfie con gli occhi in primo piano. Ora – finalmente – è tornata con una foto e ben 30 kg in meno. “Questa è la mia prima foto post Covid ,dopo che la morte è venuta a trovarmi in rianimazione svariate volte.oggi con 30 kg meno sento l’anima leggera, sento il caldo, il sole, il vento… ho voglia di innamorarmi perché sono risorta dove non avevo scampo. Non ... Leggi su biccy (Di venerdì 2 luglio 2021)si è ufficialmente ripresa ed è tornata su Instagram mostrandosimesi di assenza. L’ultima volta che ha pubblicato un post aveva fatto sentire solo la voce per raccontare la sua storia, poi un selfie con gli occhi in primo piano. Ora – finalmente – è tornata con unae ben 30 kg in meno. “Questa è la mia primapostche la morte è venuta a trovarmi in rianimazione svariate volte.oggi con 30 kg meno sento l’anima leggera, sento il caldo, il sole, il vento… ho voglia di innamorarmi perché sono risorta dove non avevo scampo. Non ...

Ultime Notizie dalla rete : Elenoire Ferruzzi Elenoire Ferruzzi, spunta un vecchio video in cui ammette i problemi economici: "Non ho soldi per l'operazione" 'Non ho i soldi per operarmi, ma mi rifiuto di prostituirmi'. La raccolta fondi aperta da un amico di Elenoire Ferruzzi ha fatto scoppiare un'enorme polemica, che è uscita anche dalla bolla di Twitter e dell'ambiente LGBT milanese ed è arrivata a Selvaggia Lucarelli . In moltissimi sui social hanno ...

Elenoire Ferruzzi chiede aiuto e Selvaggia Lucarelli risponde "aiutati da sola" Menù 1 La richiesta di aiuto di Elenoire Ferruzzi 2 La risposta di Selvaggia Lucarelli 3 La risposta di Elenoire Ferruzzi 3.1 Condividi: 3.2 Mi piace: Spread the love Selvaggia Lucarelli è nota al pubblico per la schiettezza con la ...

Il ritorno di Elenoire Ferruzzi sui social Yahoo Finanza Elenoire Ferruzzi chiede aiuto e Selvaggia Lucarelli risponde “aiutati da sola” Selvaggia Lucarelli è nota al pubblico per la schiettezza con la quale è solita esprimere i propri pensieri e le proprie idee. E proprio nelle ultime ore si è lasciata andare ad un lungo sfogo ...

Selvaggia Lucarelli attacca Elenoire Ferruzzi: “Chiede soldi dopo il Covid per ragioni discutibili” Selvaggia Lucarelli ha attaccato la performer transessuale Elenoire Ferruzzi che ha chiesto soldi dopo tre mesi di Covid.

