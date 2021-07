Effetto scontro Grillo-Conte e sfida tra Salvini e Meloni Riforma elettorale proporzionale sempre più probabile

(Di venerdì 2 luglio 2021) Uno degli effetti della guerra tra Giuseppee Beppe, che porterà quasi certamente alla scissione nel Movimento 5 Stelle, è la spinta verso il ritorno al sistemae il superamento dei collegi elettorali. Fonti qualificate del Pd, in stretto contatto con le varie anime dei pentastellati, spiegano come laseparazione tra... Segui su affaritaliani.it

La crisi del Movimento 5 Stelle è l'di questo cambiamento dimensionale della politica italiana e lotra Grillo e Conte ne esprime l'aspetto più evidente. E' difficile per un Movimento ......del PCC hanno non soltanto unimmediato sulla nazione cinese, ma un riflesso diretto sul mondo, alcune frazioni delle classi dirigenti occidentali preferiscono alimentare un clima di...AGI - In questi giorni il centro della scena politica è occupato dalle vicende interne al Movimento 5 Stelle. Va subito precisato che per vedere che effetto avranno gli ultimi sviluppi, e cioè la defl ...RUBIERA (Reggio Emilia) – Ieri sera intorno alle 20 i carabinieri della stazione locale sono intervenuti dopo essere stati chiamati dal titolare di una carrozzeria per una lite con due persone. Al lor ...